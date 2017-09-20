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Новости. Политика
19:14, 20 Сентября 2017

Стало известно, что Путин порекомендовал Парфенчикову на встрече в кремле

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Сегодня Владимир Путин встретился с руководителями регионов, которые были избраны в Единый день голосования.

Глава государства поздравил руководителей регионов с победой на выборах, отметив не только большой уровень доверия населения, но и большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам 10 сентября.
"Многое уже сделано, но гораздо больше предстоит сделать", - отметил Владимир Путин.

Участники встречи обсудили итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов.

Особое внимание глава государства обратил на открытость при формировании новых команд избранных губернаторов.

"Я надеюсь, что и вы у себя в регионах будете прибегать к открытой, понятной форме привлечения людей в органы власти управления с тем, чтобы молодые люди у нас понимали, чувствовали, видели, что их карьерный рост, их лифты социальные работают и работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, что это, прежде всего, их профессиональный рост, с личными, деловыми качествами, их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей, — добавил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что задача по организации максимально открытой работы стоит и на федеральном, и на общенациональном уровнях.

Как сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, после встречи с президентом Артур Парфенчиков сообщил, что уже на следующей неделе будет утверждена новая структура органов исполнительной власти, которая будет призвана повысить эффективность системы управления в республике и ее открытость.

"Новой командой будет разработан проект концепции долгосрочного социально-экономического развития Карелии, после чего он будет вынесен на публичное обсуждение. Окончательный вариант будет утверждаться с учетом мнения и предложений жителей республики", - пояснил Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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ненец
2017-09-20 20:46:41
Глава государства поздравил руководителей регионов с победой на выборах, отметив не только большой уровень доверия населения, но и большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам 10 сентября.
Ну как тут не оборжаться- поддержка 17%(сам считал, всё точно) , - это , ну Ооооочень большая поддержка.
Гарик
2017-09-20 20:28:19
Послушал Глава Президента про кадры и назначил ментов лесом командовать и региональной политикой руководить ,еще послушал краснодарского юриста котельными руководить в районах. ,сомнительного делегата в сенаторы двигать , врача Минздравом командовать ,непонятного депутата соц.сферой ,Так это ж еще не все его кадры , дальше будет страшнее ,для нас . Еще в штабе сидят в его и а в регионах граждане с интересной репутацией и ждут должностей .Так, что эта власть то в Карелии пользу принесет, сомневаюсь. Скажи кто твой друг ,скажу кто ты. Вот ..опа то какая ждет нас.
циник
2017-09-20 20:52:35
Гарик, Все правильно делает. Силовиков назначает. Когда начнется, чтобы сопли не распускали. Армия в народ стрелять не будет, конституцией запрещено. Судебным приставам, ЧОПам, нацгвардейцам, полиции не привыкать работяг опускать. Рука не дрогнет.
Zim
2017-09-20 19:59:37
Почему каждый новый губернатор утверждает новую структуру власти, которая должна повысить... , но не повышает? И почему каждый раз придумывают новую концепцию социального развития республики, а старую долгосрочную, выбрасывают? Не жалко сил, времени и денег? Может для разнообразия попробовать старую исполнить?
ненец
2017-09-20 20:43:01
Zim, патамушта реакция расщепления общества на "елиту" и "бидло" закончилась. Началась стадия промывки и сразу за ей будет процесс закрепления. Росгвардия уже будет не нужна. Дорого.
stranger
2017-09-20 19:39:29
Папа!
-ну
-я могу, когда вырасту, стать полковником, как ты?
-можешь,
-а генералом?
-нет
-почему?
-у генерала свой сынок растёт.
Тормоз социального лифта.
циник
2017-09-20 20:37:00
stranger, Да, именно, так. У Платова, насчет социальных лифтов в буржуазном государстве полная каша в голове! Но ты все равно не забудь сходить на выборы 18.03. Хе-хе-хе....
sherhan2
2017-09-20 19:58:38
stranger, а генералы ВДВ вон в Мурманской области на микроавтобусах кувыркаются.Были бы трезвые-убились бы нахрен...
новый
2017-09-20 19:26:06
Пока они там заседают, мужик в Медгоре разнес молотком дверь соседу.
Гость
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