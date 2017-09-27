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Новости. Политика
18:29, 27 Сентября 2017

Парфенчиков уволил ряд чиновников правительства Карелии

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В рамках изменения структуры правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков подписал ряд кадровых указов.

Указом главы Карелии от должности и.о. председателя государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи освобожден Евгений Пыленок. 

Андрей Кузьмин освобожден от должности и.о. председателя государственного контрольного комитета Карелии. 

Ирина Кузнецова освобождена от должности начальника управления ветеринарии республики. 

Об этом сообщает правительство Карелии.

Согласно новой структуре органов исполнительной власти Карелии госкомитет по дорожному хозяйству, транспорту и связи будет преобразован в соответствующее министерство. Функции государственного контрольного комитета по профилактике коррупционных нарушений передаются в администрацию главы Карелии, а функции по внутреннему государственному финансовому контролю – в министерство финансов. Вопросами управления ветеринарии займется министерство сельского и рыбного хозяйства.

Ранее сообщалось о том, что Артур Парфенчиков 26 сентября освободил от занимаемой должности министра здравоохранения Ольгу Лазаревич

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-09-27 18:32:56
Когда Президент уволит этого деятеля ???????????????????????????????????
Гость
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