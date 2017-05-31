Парфенчиков уволил Ширшова с поста заместителя премьер-министра

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков провел очередные кадровые изменения в правительстве республики.

"Врио главы Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, в соответствии с которым с 9 июня Игорь Ширшов освобождается от должности члена правительства– заместителя премьер-министра правительства Республики Карелия", - сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

Игорь Ширшов в декабре 2015 года сначала был назначен и.о. заместителя премьер-министра правительства. Потом стал заместителем.

Ширшов родился 11 января 1966 года в Воронеже. В 1989 году окончил Ленинградский институт им. Устинова по специальности "Двигатели летательных аппаратов". В 2006 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Работал в Российском научном центре "Прикладная химия", коммерческих структурах, был директором МУ "Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа".

С 2006 по 2010 годы занимал пост главы администрации Костомукшского городского округа.

C 2011 по 2015 годы работал генеральным директором ОАО "Прионежская сетевая компания".