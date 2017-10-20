Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Политика
12:23, 20 Октября 2017

Парфенчиков внес кандидатуру на должность детского омбудсмена Карелии

По теме

Почему дело Алиханова – политический заказ
20.10.17 12:04
Глава Минимущества Карелии избавился от приставки "и.о."
20.10.17 11:24
МИД Финляндии готов сотрудничать с Карелией, несмотря на санкции
20.10.17 09:42
Все новости
Загрузка...

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков направил в Законодательное собрание предложение о кандидатуре Геннадия Сараева на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Карелия.

Геннадий Сараев окончил Карельский государственный педагогический университет, факультет дошкольной педагогики и психологии, в 2012 году успешно прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В настоящее время является исполнительным директором Карельского фонда развития образования, деятельность которого направлена на улучшение качества и условий образования в республике, повышение грамотности и развитие гражданского общества.

В поддержку Геннадия Сараева поступили обращения от руководителей и членов некоммерческих организаций Республики Карелия, представителей государственных и муниципальных учреждений, Фракции карельского регионального отделения Всероссийская политической партии "Единая Россия", Общественного молодежного совета "Молодежное правительство Республики Карелия".

Среди высказанных мнений более 80% - это мнения активистов некоммерческих организаций, сферой деятельности которых является защита прав детей, семьи, материнства и детства, поддержка детей и молодежи.

За Геннадия Сараева высказались, в частности, руководители таких карельских организаций, как "Многодетная семья", "Скауты Карелии", "Семейный центр "Вереск", "Центр развития добровольчества", "Карельский ресурсный Центр общественных организаций".

Кандидатуру поддержали и представители региональных отделений организаций "Российский Красный Крест", "Российское движение школьников", "Женщины за жизнь", "Дети-Ангелы", "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", "Центр развития молодёжных и общественных инициатив", а также родительское сообщество "Православная мама Карелии", руководители благотворительных фондов имени Арины Тубис и "Мама-Дом", Союза детских и молодежных объединений Карелии, Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Карелия" и многие другие.

Общественные организации Карелии характеризуют Геннадия Сараева как человека с высокой гражданской активностью, ответственного, грамотного руководителя, обладающего знаниями, умениями и навыками, необходимыми для улучшения жизни детей в Республике Карелия.

По теме

Почему дело Алиханова – политический заказ
20.10.17 12:04
Глава Минимущества Карелии избавился от приставки "и.о."
20.10.17 11:24
МИД Финляндии готов сотрудничать с Карелией, несмотря на санкции
20.10.17 09:42
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2017-10-20 12:33:13
Кто бы сомневался.
mentor
2017-10-20 12:32:02
Похоже, что индикатор "более 80%" - стандарт в РФ.
кир
2017-10-20 12:30:37
Против народа пошел. Никчемного функционера выдвинул. Позор, который ни чем не смоет. Это начало конца главы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
19.10.2017, 21:30
Интимные фото одного из наставников шоу "Голос" шокировали интернет-пользователей (18+)
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
16.10.2017, 12:10
Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова
16.10.2017, 09:41
Алиханову изменили суть обвинения в финале процесса
18.10.2017, 13:22
В Петрозаводске демонтируют детскую площадку "Каравелла", подаренную моделью Водяновой

Аналитика

Сегодня 11:09
Тема недели
"Был бы человек, а преступление найдется" 3
Сторона защиты попросила полностью оправдать Девлета Алиханова, так как в его деле нет ни состава, ни события преступления.
"Мы поддерживаем обе кандидатуры" 3
Сегодня 10:25
Ничего святого 14
18.10.2017 14:32
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
16.10.2017 10:20
Еще не конец 10
16.10.2017 09:18
Вся аналитика

Чтиво

16.10.2017 11:12
Личное мнение
Проигранные игры 8
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
О моей зарплате 16
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Вы пойдете в кино на "Матильду"?

Афиша

Сегодня в городе (16)
Геошторм
Салют-7
Сделано в Америке
Бегущий по лезвию 2049
Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса
детям
Дом призраков
Голем
Крым
My Little Pony в кино
детям
Аритмия
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»