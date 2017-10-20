Парфенчиков внес кандидатуру на должность детского омбудсмена Карелии

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков направил в Законодательное собрание предложение о кандидатуре Геннадия Сараева на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Карелия.

Геннадий Сараев окончил Карельский государственный педагогический университет, факультет дошкольной педагогики и психологии, в 2012 году успешно прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В настоящее время является исполнительным директором Карельского фонда развития образования, деятельность которого направлена на улучшение качества и условий образования в республике, повышение грамотности и развитие гражданского общества.

В поддержку Геннадия Сараева поступили обращения от руководителей и членов некоммерческих организаций Республики Карелия, представителей государственных и муниципальных учреждений, Фракции карельского регионального отделения Всероссийская политической партии "Единая Россия", Общественного молодежного совета "Молодежное правительство Республики Карелия".

Среди высказанных мнений более 80% - это мнения активистов некоммерческих организаций, сферой деятельности которых является защита прав детей, семьи, материнства и детства, поддержка детей и молодежи.

За Геннадия Сараева высказались, в частности, руководители таких карельских организаций, как "Многодетная семья", "Скауты Карелии", "Семейный центр "Вереск", "Центр развития добровольчества", "Карельский ресурсный Центр общественных организаций".

Кандидатуру поддержали и представители региональных отделений организаций "Российский Красный Крест", "Российское движение школьников", "Женщины за жизнь", "Дети-Ангелы", "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", "Центр развития молодёжных и общественных инициатив", а также родительское сообщество "Православная мама Карелии", руководители благотворительных фондов имени Арины Тубис и "Мама-Дом", Союза детских и молодежных объединений Карелии, Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Карелия" и многие другие.

Общественные организации Карелии характеризуют Геннадия Сараева как человека с высокой гражданской активностью, ответственного, грамотного руководителя, обладающего знаниями, умениями и навыками, необходимыми для улучшения жизни детей в Республике Карелия.