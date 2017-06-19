Парфенчиков возглавил спасательную операцию на Ладоге, где перевернулась лодка с подростками

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков срочно выехал в Питкярантский район, где на лодке перевернулись подростки.

"Врио главы Карелии срочно выехал на место происшествия. Артур Парфенчиков лично возглавил спасательную операцию", - сообщила пресс-секретарь губернатора Марина Кабатюк.

В понедельник 19 июня поступила информация о том, что пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти Ладожского озера, перевернулись и оказались в воде.

По предварительным данным, двоим детям удалось спастись, судьба троих детей не известна, ведутся поисковые мероприятия.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СУ СК России по Республике Карелия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Установлены личности всех пострадавших. Они местные жители, отдыхавшие на озере. С родителями есть связь, работают психологи", - отметил собеседник агентства. По его словам, на месте происшествия при участии администрации района развернут оперативный штаб. "Ведутся поиски троих пропавших несовершеннолетних", - сообщает "Интерфакс".