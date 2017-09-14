Парфенчиков вручил ключи новоселам в Кеми

Артур Парфенчиков совершил рабочую поездку в Кемский район и встретился с переселенцами из аварийного жилья.

В рамках рабочей поездки в Кемский район Артур Парфенчиков осмотрел сданный в эксплуатацию восьмиквартирный жилой дом по улице Гидростроителей и вручил ключи от новых квартир жителям Кеми. Об этом сообщает интернет-портал республики Карелия.

Ранее на улице Гидростроителей по той же программе переселения граждан из аварийного жилья был построен 36-квартирный жилой дом, в который переехали более 100 человек.

Строительство на улице Гидростроителей продолжается и на текущий момент: возводится еще один восьмиквартирный дом.

Всего по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы на территории Кемского района подлежат переселению 1767 человек. Из них, по словам заместителя министра строительства Александра Ломако, в новое жилье переехало больше половины. Возведены дома по улице Минина и Ленина, кроме того, для жителей Кемского района приобретаются квартиры в Рабочеостровске и в Петрозаводске. Так, в столице Карелии уже куплено 130 квартир, в ближайшее время их количество впредполагается увеличить, сообщают в правительстве.

«Мы на перспективу уже рассматриваем механизмы по продолжению программы переселения граждан, потому что после 2012 года на территории Кемского района около 30 домов также признаны аварийными», − отметил Александр Ломако.