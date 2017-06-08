Парфенчиков вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья в Петрозаводске

В новом жилом комплексе на Древлянке руководитель Карелии Артур Парфенчиков вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья.

В новом 108-квартирном доме по Скандинавскому проезду для 37 семей выкуплены благоустроенные квартиры. Вскоре еще 122 человека смогут переехать в микрорайон.

За время работы программы переселения из аварийного жилищного фонда 2014-2017 годов в Петрозаводске 1,1 тысячи жителей получили ключи от новых квартир, расположенных в многоквартирных домах на улицах Сыктывкарская, Муезерская, Беломорская.

"Сейчас мы занимаемся активным строительством, и сегодняшнее событие очень знаменательное. Я вас всех поздравляю, и заверяю, что пройдет не так много времени, и вы убедитесь, что живете не только в экологически чистом районе, но и районе, абсолютно удобном для проживания", - сказал Артур Парфенчиков.

После вручения ключей руководитель республики лично убедился в качестве новых квартир.