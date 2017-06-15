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15:06, 15 Июня 2017

Парфенчиков вручил награды жителям Карелии за спасение детей на Сямозере

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков вручил государственные награды РФ участникам спасательной операции на Сямозере, которая проходила в июне прошлого года, когда во время шторма погибли 14 детей.

Указом президента России за отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях, медалью "За спасение погибавших" награждены сотрудники туристического комплекса "Кудама" Владимир Дорофеев и Андрей Севериков. Благодарность Президента России за активное участие в мероприятиях по спасению детей объявлена директору комплекса Николаю Столярову, его супруге Наталье, а также работнице туркомплекса Татьяне Кустышевой.

"Год назад произошла одна из самых страшных трагедий в истории нашего края, когда в результате стихии погибли 14 детей. Если бы не ваши героизм и мужество, то жертв и пострадавших было бы еще больше. Спасение ребенка – это подвиг. Оценку вашим действиям дал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, подписав Указ о награждении высокими государственными наградами", - сказал врио Главы Карелии.

Артур Парфенчиков поблагодарил жителей за самоотверженность, смелость и неравнодушие. "Вы с честью и достоинством выполнили свой гражданский и человеческий долг", - подчеркнул руководитель региона.

18 июня 2016 года участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм. Во время похода по озеру Сямозеро лодки перевернулись и затонули. В ходе поисково-спасательных работ было спасено 37 человек.

Штаб спасательной операции был развернут на базе туристического комплекса "Кудама" в поселке Кудама, собственниками которой являются Николай Столяров со своей супругой Натальей. В кратчайшие сроки Николай Столяров организовал поиски детей до приезда сотрудников МЧС.

Сотрудники туристического комплекса "Кудама" - Андрей Севериков и Владимир Дорофеев – первыми отправились на поиски детей утром 19 июня. Не дожидаясь сотрудников МЧС, несмотря на плохую погоду и рискуя своей жизнью, они поплыли на лодках на острова, где всю ночь провели подростки.
Татьяна Кустышева была в числе тех, кто принимал первых пострадавших в трагедии, отогревая замерзших детей в бане, оказывая медицинскую помощь и предоставляя им горячее питание.

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