Парфенчиков вручил Туманову знак "Почетный гражданин Карелии"

В Москве врио главы Карелии Артур Парфенчиков вручил директору по развитию бизнеса и связям с общественностью ООО "ПСК Строитель" Вадиму Ивановичу Туманову знак "Почетный гражданин Карелии".

По данным пресс-службы правительства республики, Вадим Туманов возглавляет известное в регионе дорожно-строительное предприятие "ПСК Строитель" с 1987 года. За это время компанией построено 97 км дорог федерального значения, 330 км – республиканского значения и 300 км других дорог. Почетным гражданином республики он признан именно за большой личный вклад в строительство автомобильных дорог, мостов и благоустройство объектов, а также за особые заслуги перед регионом.

Под непосредственным руководством Вадима Ивановича в 1999 году предприятием "ПСК Строитель" была проведена реконструкция участков автодорог "Суоярви - Койринойя" и "Олонец-Сортавала". Эти важные транспортные артерии обеспечили проезд крупногабаритного транспорта по наиболее короткому пути из Петрозаводска к пункту международного пропуска "Вяртсиля".

"30 лет мы проработали в Карелии, делали дороги, к качеству которых претензий не было", - рассказал Вадим Иванович.

"Совершенно очевидно , что сегодня мы наградили легендарного человека, которого знает вся страна, и жизнь которого на протяжении долгих лет связана с Карелией. Такие люди - гордость республики. От имени жителей благодарю вас за все, что вы сделали для Карелии", - обратился к Вадиму Туманову Артур Парфенчиков.

Туманов - кавалер ордена Отечественной войны II степени, заслуженный работник строительного комплекса Республики Карелия. Вадим Иванович Туманов также известен как золотопромышленник, талантливый и успешный предприниматель. 1 сентября ему исполнится 90 лет.

Руководителю региона Вадим Туманов подарил на память свою книгу.