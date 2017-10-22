15:29, 22 Октября 2017
Парфенчиков встретился с Мутко
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Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с вице-премьером российского правительства Виталием Мутко.
Как рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, на встрече с Виталием Мутко они обсудили вопросы скорейшего завершения работы по созданию в Кондопоге училища олимпийского резерва Минспорта РФ.
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