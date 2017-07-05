Парфенчиков встретится сегодня с жителями Кондопоги

В среду, 5 июля, врио главы Карелии Артур Парфенчиков встретится с жителями Кондопоги и Кондопожского района республики.

Встреча пройдет в прямом диалоге с населением в Доме творчества ОАО "Кондопога" в 17.00, пишет местная газета "Кондопожский край".