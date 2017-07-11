Парфенчиков выделил землю под "Карелия-Арену"

Спортивно-концертный комплекс появится в Петрозаводске на Кукковке.

Как написал "ВКонтакте" министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов, 8 июля временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков подписал распоряжения о предоставлении ООО "Карелия-Арена" (принадлежит олигарху Михаилу Прохорову – прим.) земельных участков для строительства регионального центра по спортивной гимнастике и спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена".

"Карелия-Арена" площадью 15 тыс. кв. м. расположится на Комсомольском проспекте неподалеку от республиканского спортивного комплекса "Курган". На нем можно будет проводить соревнования международного, всероссийского и регионального уровней по хоккею с шайбой, фигурному катанию, конькобежному спорту, керлингу, баскетболу, волейболу, гандболу, теннису, мини-футболу, единоборствам.

Здание Регионального центра по спортивной гимнастике площадью 1,7 тыс. кв. м. будет находиться на ул. Повенецкая. В него войдут: универсальный спортивный зал 50 на 30 м. для занятий спортивной гимнастикой; раздевалки; тренажерный зал; тренерская; буфет; административно-хозяйственные помещения.