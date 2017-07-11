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Новости. Спорт
12:36, 11 Июля 2017

Парфенчиков выделил землю под "Карелия-Арену"

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Спортивно-концертный комплекс появится в Петрозаводске на Кукковке.

Как написал "ВКонтакте" министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов, 8 июля временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков подписал распоряжения о предоставлении ООО "Карелия-Арена" (принадлежит олигарху Михаилу Прохорову – прим.) земельных участков для строительства регионального центра по спортивной гимнастике и спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена".

"Карелия-Арена" площадью 15 тыс. кв. м. расположится на Комсомольском проспекте неподалеку от республиканского спортивного комплекса "Курган". На нем можно будет проводить соревнования международного, всероссийского и регионального уровней по хоккею с шайбой, фигурному катанию, конькобежному спорту, керлингу, баскетболу, волейболу, гандболу, теннису, мини-футболу, единоборствам.

Здание Регионального центра по спортивной гимнастике площадью 1,7 тыс. кв. м. будет находиться на ул. Повенецкая. В него войдут: универсальный спортивный зал 50 на 30 м. для занятий спортивной гимнастикой; раздевалки; тренажерный зал; тренерская; буфет; административно-хозяйственные помещения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
pupsik
2017-07-11 13:17:46
А там уже капсулу раньше закапывали? Или я что-то путаю
новый
2017-07-11 13:05:01
Судя по опросу на предмет оплаты коммуналки, у людишек нет денег на подобные развлечения. 80% населения нищеброды, какие нафиг концерты с теннисом
Умный
2017-07-11 12:56:44
Кургану хана!
YellowSubmarine
2017-07-11 12:47:38
Главное, чтобы на этом месте мы не увидели впоследствии очередную "Ленту", "Сигму", "Леруа Мерлен" или жилищный комплекс из 30 - 50 многоэтажек - свечек!!!
Доктор Лень
2017-07-11 12:51:41
Ув.YellowSubmarine, в спортивных преддвериях пилят на спорте.
YellowSubmarine
2017-07-11 13:00:32
Доктор Лень, я не силён в деревообработке, но всё равно, было бы лучше, чтобы развивался спорт. "Выигрываете Вы - выигрывает спорт"!
Доктор Лень
2017-07-11 13:15:13
YellowSubmarine, хм... Коли рупь деревянный, то дерево..переработка. В иную денежну ипостась. А спорт они развивают, аж на 25 - 30%. остальное - распил. В котором Вы, увы, "не сильны". Искренне Ваш!
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