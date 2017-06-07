Парфенчиков выразил готовность решать проблемы Петрозаводска вместе с городскими властями

Врио главы Карелии посетил сессию Петросовета и обратил внимание руководства города на необходимость взаимодействия в решении местных вопросов.

"Мы все прекрасно знаем, что практически половина жителей Карелии проживает именно в Петрозаводске. Поэтому для нас крайне важно решать вопросы, ориентируясь в том числе на его проблемы. Петрозаводск – локомотив нашего развития; экономический, научный и культурный центр республики", - сказал Парфенчиков.

Парфенчиков подчеркнул, что городские и республиканские власти действуют сегодня во многом по общей повестке. В нее входят в том числе ремонт дорог, благоустройство и уборка улиц. По словам руководителя республики, особое внимание при этом власти должны уделять участию в решении проблем жителей города и республики.

"Хочется поблагодарить Артура Олеговича за то, что выбран вектор на конструктивное сотрудничество правительства республики и властей Петрозаводска, - сказал председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. - Сегодня и у правительства Карелии, и у городских властей есть понимание, что только конструктивная работа позволит дать импульс развития нашему городу".