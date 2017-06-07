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14:37, 07 Июня 2017

Парфенчиков выразил готовность решать проблемы Петрозаводска вместе с городскими властями

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Врио главы Карелии посетил сессию Петросовета и обратил внимание руководства города на необходимость взаимодействия в решении местных вопросов.

"Мы все прекрасно знаем, что практически половина жителей Карелии проживает именно в Петрозаводске. Поэтому для нас крайне важно решать вопросы, ориентируясь в том числе на его проблемы. Петрозаводск – локомотив нашего развития; экономический, научный и культурный центр республики", - сказал Парфенчиков.

Парфенчиков подчеркнул, что городские и республиканские власти действуют сегодня во многом по общей повестке. В нее входят в том числе ремонт дорог, благоустройство и уборка улиц.  По словам руководителя республики, особое внимание при этом власти должны уделять участию в решении проблем жителей города и республики.

"Хочется поблагодарить Артура Олеговича за то, что выбран вектор на конструктивное сотрудничество правительства республики и властей Петрозаводска, - сказал председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. - Сегодня и у правительства Карелии, и у городских властей есть понимание, что только конструктивная работа позволит дать импульс развития нашему городу".

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Комментарии

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Риторика
2017-06-07 15:51:41
Что-то собираются, балаболят, "вектор налево-направо", направления задают. А в городе и республике как была разруха, так и есть. Достали болтуны! Дороги в г..е, тротуары в г..е, дома в г..е. Люди платят налоги, скачущие вверх с завидной регулярностью, и при этом наблюдают, как ветшает город и грабят республику.
Гражданин
2017-06-07 15:12:52
Не ясно, что это было. Зачем надо было находится в данном месте. Население не поймет данных шагов. В городе грязно ? Иили нет. На вокзале были бычки или нет
Гость
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