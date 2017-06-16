Парфенчиков выступил против запрета на ловлю рыбы сетями местному населению

Расследование

Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.