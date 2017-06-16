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11:24, 16 Июня 2017

Парфенчиков выступил против запрета на ловлю рыбы сетями местному населению

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков высказался против предложения главы регионального отдела Росрыболовства ограничить или запретить ловлю рыбы сетями на территории республики.

Об этом Парфенчиков заявил на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в правительстве республики, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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