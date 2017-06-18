Парфенчиков: "Забыть такое невозможно"

Руководитель Карелии Артур Парфенчиков предложил построить на месте трагедии на озере Сямозеро каменную часовню.

Сегодня в Пряжинском районе проходят мероприятия, посвященные годовщине трагических событий на озере Сямозеро. В них принял участие и врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

"Трагедия на Сямозеро до сих пор болью отзывается в наших сердцах. Забыть такое невозможно. Но сейчас наша задача – сделать все, чтобы исключить преступную халатность в вопросах безопасности наших граждан. Особенно в отношении детей", − подчеркнул Артур Парфенчиков.

Родители погибших поддержали предложение Парфенчикова построить в районе Поклонного креста отдельную каменную часовню.

В течение сегодняшнего дня в деревне Кудама также состоится заупокойная служба и поминальный обед. Родственники и близкие погибших детей посетят "Музей ангелов", созданный в прошлом году по инициативе местных жителей.

Двумя днями ранее, 15 июня, Артур Парфенчиков вручил государственные награды участникам спасательной операции на Сямозере, пришедшим первыми на помощь детям. Указом Президента России за отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях, медалью «За спасение погибавших» были награждены сотрудники туристического комплекса «Кудама» Владимир Дорофеев и Андрей Севериков. Благодарность Президента России за активное участие в мероприятиях по спасению детей объявлена директору комплекса Николаю Столярову, его супруге Наталье, а также работнице туркомплекса Татьяне Кустышевой. Артур Парфенчиков поблагодарил жителей за самоотверженность, смелость и неравнодушие.

"Вы с честью и достоинством выполнили свой гражданский и человеческий долг", − отметил руководитель региона.