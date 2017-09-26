Парфенчиков заявил, что Карелия не умеет грамотно тратить федеральные деньги

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о том, что правительство республики не всегда готово качественно реализовывать денежные средства, поступающие в регион из казны федерального центра.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил в Петрозаводске после встречи с полномочным представителем президента в Северо-западном федеральном округе Николаем Ццукановым.

"Мы не всегда качественно готовы к реализации тех средств, которые нам федеральное правительство, федеральный центр готовы выделять. Вот этот недостаток мы должны устранить. У нас должны быть качественные проекты – проработанные, с экспертизами. И вот над этим мы сейчас вместе работаем с полпредством, с государственной комиссией, с Советом безопасности: для того, чтобы нам каждую копейку использовать на реальные нужды республики",- заявил Артур Парфенчиков.

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