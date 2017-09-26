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Новости. Экономика
10:40, 26 Сентября 2017

Парфенчиков заявил, что Карелия не умеет грамотно тратить федеральные деньги

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о том, что правительство республики не всегда готово качественно реализовывать денежные средства, поступающие в регион из казны федерального центра.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил в Петрозаводске после встречи с полномочным представителем президента в Северо-западном федеральном округе Николаем Ццукановым.

 "Мы не всегда качественно готовы к реализации тех средств, которые нам федеральное правительство, федеральный центр готовы выделять. Вот этот недостаток мы должны устранить. У нас должны быть качественные проекты – проработанные, с экспертизами. И вот над этим мы сейчас вместе работаем с полпредством, с государственной комиссией, с Советом безопасности: для того, чтобы нам каждую копейку использовать на реальные нужды республики",- заявил Артур Парфенчиков.

Подробности - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-09-26 12:33:54
Не умеют карелы тратитьденьги ...с размахом как он. За день 1млн.115 тыс угрохал на себя любимого, слетал за счет Карелэнерго на Валаам в супелюксе ( сайт Черника )....учитесь периферия ))
god
2017-09-26 11:34:16
Сочувствую некоторым министрам. В уютных кабинетах теперь не отсидятся. Придется отвечать за дела, а не "вишенки на торте". Особливо жаль новоиспеченную мамашу, непосильный труд (развитие туризма) взвалившей на свои плечи. Игры в брендирование закончились. Теперь нужны результаты.

Вобщем, по ним звонит колокол...
Mike
2017-09-26 11:15:05
Сейчас он их грамотно потратит и тратить станет нечего. Зарабатывать пусть научится вначале, а тратить и дурак может. Пусть организует хоть одно производство в Карелии, которое начнет республике деньги приносить, а не ждет денег с протянутой рукой
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