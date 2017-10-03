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Новости. Политика
16:39, 03 Октября 2017

Парфенчиков ждет китайцев в Карелии

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Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что туристы из Китая могут заинтересоваться Карелией.

Артур Парфенчиков сообщил, что карельское правительство ведет работу по привлечению китайских туристов.

"Сейчас готовим побратимское соглашение с провинцией Фуцзянь. Мы сняли несколько рекламных роликов, которые идут по центральному китайскому телевидению. Мне кажется, что китайского туриста Карелия тоже заинтересует. У нас "А зори здесь тихие" снимались, а для китайцев это бренд. Не говоря уже о том, что в Петрозаводске установлен неординарный памятник Ленину", - заявил Парфенчиков.

То заявил Парфенчиков по поводу жителей Петербурга, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2017-10-03 19:17:47
Коммунисты помойте Ильича!

Бренд Карелии - Памятник Ленину - весь в помете!
michail
2017-10-03 19:01:40
Петербург уже "плачет" от толп этих китайских туристов.
grigorjev
2017-10-03 18:48:26
Такого дурдома в Карелии не было с 1917 года...
Старый дед щукарь
2017-10-03 17:24:03
Учитесь сосунки правительственные
1.Построен завод
2. В районе обеспечено занятостью 200 рабочих мест
3. Японская компания вложила в экономику Карелии 200 млн. евро
4. Количество туристов в Карелию выросло в 2,5 раза
И т.д. и т.п.
А сейчас это просто создание рабочей обстановки, ничего большего.
User
2017-10-03 17:01:39
Новости 03.10.2017г.

09:25 - Парфенчиков подписал...
11:44 - Парфенчиков обещает...
11:58 - Парфенчиков вошел...
12:44 - Парфенчиков рассказал...
13:27 - Парфенчиков признался...
15:10 - Парфенчиков заявил...
16:39 - Парфенчиков ждет...

Есть хоть одна новость, что он поработал?
Доктор Лень
2017-10-03 18:06:46
User, "..не дождётесь...")..
gaudealis
2017-10-03 17:50:03
User, "бросать слова на ветер" - это ведь тоже та ещё работа... Вы попробуйте ((( Адский труд (((
Да и что мы все привязались к Халтуру Олеговичу, - вон, гляньте, как в Ханты-Мансийском АО при ихней губернаторше Комаровой люди страдают - https://www.youtube.com/watch?time_continue=653&v=xORdP-c9t0Y
ненец
2017-10-03 17:39:59
User, Парфенчиков забыл, что в карелии Ульянов есть. Живой!
Может и к лучшему; куда их потом девать этих китайцев. Их как блох у Жучки.
Гость
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