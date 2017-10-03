Парфенчиков ждет китайцев в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что туристы из Китая могут заинтересоваться Карелией.

Артур Парфенчиков сообщил, что карельское правительство ведет работу по привлечению китайских туристов.

"Сейчас готовим побратимское соглашение с провинцией Фуцзянь. Мы сняли несколько рекламных роликов, которые идут по центральному китайскому телевидению. Мне кажется, что китайского туриста Карелия тоже заинтересует. У нас "А зори здесь тихие" снимались, а для китайцев это бренд. Не говоря уже о том, что в Петрозаводске установлен неординарный памятник Ленину", - заявил Парфенчиков.

То заявил Парфенчиков по поводу жителей Петербурга, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".