16:39, 03 Октября 2017
Парфенчиков ждет китайцев в Карелии
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Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что туристы из Китая могут заинтересоваться Карелией.
Артур Парфенчиков сообщил, что карельское правительство ведет работу по привлечению китайских туристов.
"Сейчас готовим побратимское соглашение с провинцией Фуцзянь. Мы сняли несколько рекламных роликов, которые идут по центральному китайскому телевидению. Мне кажется, что китайского туриста Карелия тоже заинтересует. У нас "А зори здесь тихие" снимались, а для китайцев это бренд. Не говоря уже о том, что в Петрозаводске установлен неординарный памятник Ленину", - заявил Парфенчиков.
То заявил Парфенчиков по поводу жителей Петербурга, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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