Парк "Ямка" обещают благоустроить к 25 сентября

Подрядчик отчитался о благоустройстве парка "Ямка" - основные работы должны быть завершены к 25 сентября.

Член комиссии Петросовета по ЖКХ Ирина Шарипова и главный специалист городского управления экологии Ксения Иванова проверили ход благоустройства в парке "Ямка".

На сегодняшний день в парке закончен снос аварийных деревьев, демонтированы старые опоры освещения. В ближайшее время подрядчик завершит отсыпку пешеходных дорожек и работы над газоном, завершит полный ремонт лестничного спуска со стороны проспекта Карла Маркса.

Кроме того, скульптор Александр Ким скоро начнет работать над инсталляцией из декоративных валунов. В целом благоустройство парка обойдется в 8 миллионов рублей, работы должны быть закончены к 25 сентября.

В рамках приоритетной программы "Комфортная городская среда" в Петрозаводске также проходит благоустройство нижней части проспекта Ленина. Третий проект – благоустройство улицы Энгельса – после протестов горожан отправлен на доработку.