Парламент Карелии принял законопроект о бесплатной земле работникам лесничеств

Законодательное собрание Карелии приняло в первом чтении законопроект о бесплатном выделении земельных участков работникам лесничеств для индивидуального жилищного строительства.

Согласно документу, предлагается внести изменения в республиканский закон "О некоторых вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Республики Карелия".

В список профессий, представители которых имеют право на бесплатное получение земельных участков, будут включены работники лесничеств, сообщают "Вести Карелии".

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