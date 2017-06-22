11:02, 22 Июня 2017
Парламент Карелии проголосовал за отмену налогов для начинающих предпринимателей
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Депутаты Законодательного собрания Карелии сегодня приняли законопроект о нулевой ставке налога для впервые зарегистрированных предпринимателей в определенных видах бизнеса.
Законопроект внесен в парламент временно исполняющим обязанности главы республики Артуром Парфенчиковым.
Согласно докумену, «налоговые каникулы» объявлены для предпринимателей, применяющих патентную и упрощённую систему налогообложения в производственной, социальной и научной сферах, а также к сфере бытовых услуг населению.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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