Парламент Карелии согласовал ключевые назначения в правительстве

Законодательное собрание Карелии сегодня согласилось с кандидатурами, предложенными главой республики Артуром Парфенчиковым, на должности премьер-министра, министра финансов и министра экономического развития региона.

Премьер-министром Карелии будет переназначен Александр Чепик, занявший этот пост в марте 2017 года. Повторное согласование его кандидатуры в парламенте потребовалось в связи с избранием Парфенчикова главой Карелии на выборах 10 сентября.

На должность министра экономического развития и промышленности парламент согласовал кандидатуру Дмитрия Матвиеца, занимавшего до 25 сентября пост министра строительства, ЖКХ и энергетики.

Кто назначен на должность министра финансов и другие подробности, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".