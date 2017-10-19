Слабунова вспомнила про Ксению Собчак на сессии парламента Карелии
По теме
Депутаты Законодательного собрания Карелии отказались поддерживать законопроект Эмилии Слабуновой ("Яблоко"), который ограничивает право президента на использование вооруженных сил за рубежом.
Депутат и председатель "Яблока" Эмилия Слабунова внесла проект закона и предложила дополнить закон "Об обороне" новой статьей, которая ограничит срок использования вооруженных сил за пределами страны одним годом, а срок оперативного использования — 60 днями. Если сроки нужно будет продлить, то президент должен будет снова обращаться в Совет Федерации, говорится в законопроекте.
"Этот вопрос имеет прямое отношение к национальной безопасности. Руководство России втянуло страну в военную операцию в Сирии с неопределенными целями и непонятными результатами. Поскольку сроки операции нигде не зафиксированы, мы рискуем увязнуть в сирийском конфликте на длительный срок", - сказала ранее Слабунова.
Как рассказали в "Яблоке", согласно Конституции, решение вопроса об использовании вооруженных сил за пределами территории России относится к исключительному ведению Совета Федерации. Однако верхняя палата парламента двумя своими постановлениям добровольно отказалась от своего конституционного права, передав его президенту.
В 2006 году Совфед разрешил главе государства использовать армию и подразделения специального назначения за пределами страны в целях пресечения международной террористической деятельности против России и ее граждан. А в 2009 году президент получил право принимать решения об оперативном использовании армии за рубежом.
В ходе заседания парламента Эмилия Слабунова сказала, что 18 октября о своем участии в выборах президента в 2018 году заявила Ксения Собчак.
"В свете вчерашних событий, представьте, у нас Ксюша Собчак станет президентом. И куда она у нас отправит вооруженные силы? И что там будет происходить? И на сколько? Поэтому это очень важный вопрос", - сказала Эмилия Слабунова.
"Это вопрос не нашего уровня", - сказал депутат Виталий Красулин.
В итоге депутаты Законодательного собрания отказались поддерживать законопроект.
Комментарии