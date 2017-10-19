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Новости. Политика
11:27, 19 Октября 2017

Слабунова вспомнила про Ксению Собчак на сессии парламента Карелии

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Депутаты Законодательного собрания Карелии отказались поддерживать законопроект Эмилии Слабуновой ("Яблоко"), который ограничивает право президента на использование вооруженных сил за рубежом.

Депутат и председатель "Яблока" Эмилия Слабунова внесла проект закона и предложила дополнить закон "Об обороне" новой статьей, которая ограничит срок использования вооруженных сил за пределами страны одним годом, а срок оперативного использования — 60 днями. Если сроки нужно будет продлить, то президент должен будет снова обращаться в Совет Федерации, говорится в законопроекте.

"Этот вопрос имеет прямое отношение к национальной безопасности. Руководство России втянуло страну в военную операцию в Сирии с неопределенными целями и непонятными результатами. Поскольку сроки операции нигде не зафиксированы, мы рискуем увязнуть в сирийском конфликте на длительный срок", - сказала ранее Слабунова.

Как рассказали в "Яблоке", согласно Конституции, решение вопроса об использовании вооруженных сил за пределами территории России относится к исключительному ведению Совета Федерации. Однако верхняя палата парламента двумя своими постановлениям добровольно отказалась от своего конституционного права, передав его президенту.

В 2006 году Совфед разрешил главе государства использовать армию и подразделения специального назначения за пределами страны в целях пресечения международной террористической деятельности против России и ее граждан. А в 2009 году президент получил право принимать решения об оперативном использовании армии за рубежом.

В ходе заседания парламента Эмилия Слабунова сказала, что 18 октября о своем участии в выборах президента в 2018 году заявила Ксения Собчак.

"В свете вчерашних событий, представьте, у нас Ксюша Собчак станет президентом. И куда она у нас отправит вооруженные силы? И что там будет происходить? И на сколько? Поэтому это очень важный вопрос", - сказала Эмилия Слабунова.

"Это вопрос не нашего уровня", - сказал депутат Виталий Красулин.

В итоге депутаты Законодательного собрания отказались поддерживать законопроект.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-10-19 11:40:29
Спряталась куда-нибудь ,бабуля )))
gaudealis
2017-10-19 11:38:47
Это вопрос не вашего уровня, г-н Красулин, по той самой причине, что ваш уровень - ниже плинтуса.
кир
2017-10-19 11:34:54
Не Слабуновой это дело.
User
2017-10-19 11:33:10
Депутаты за войну?
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