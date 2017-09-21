10:17, 21 Сентября 2017
Парламент ушел от ненужных баталий, заявил Шандалович
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Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович заявил, что парламент ушел от "ненужных баталий" и работает "в конструктивном русле".
Такое заявление он сделал сегодня не первом после летних каникул заседании парламента.
"Как правильно сказали журналисты, парламент ушел от ненужных баталий. Все дебаты проходят в конструктивном русле, а баталии остались за переделами этого зала", - сказал Шандалович.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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