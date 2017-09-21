Парламент ушел от ненужных баталий, заявил Шандалович

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович заявил, что парламент ушел от "ненужных баталий" и работает "в конструктивном русле".

Такое заявление он сделал сегодня не первом после летних каникул заседании парламента.

"Как правильно сказали журналисты, парламент ушел от ненужных баталий. Все дебаты проходят в конструктивном русле, а баталии остались за переделами этого зала", - сказал Шандалович.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".