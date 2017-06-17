"Партия роста" определилась с кандидатом на должность главы Карелии

Елена Гнетова выдвинута кандидатом на выборы главы Карелии от "Партии роста", передает ТАСС.

Решение о выдвижении Гнетовой принято сегодня в Москве.

"Партия роста", которую возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, в субботу на съезде выдвинула кандидатов на выборах глав регионов в Карелии, Томской и Рязанской областях. Согласно итогам тайного голосования, озвученным на съезде, кандидатом на пост главы Карелии стала уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Гнетова", - говорится в сообщении ТАСС.

"Партия роста" стала пятой партией, которая выдвинула своего кандидата на должность главы Карелии. Ранее это сделали "Родина", "Патриоты России", "Единая Россия" и КПРФ.



Губернаторские выборы пройдут в Карелии 10 сентября.