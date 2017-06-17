Новости. Политика
20:23, 17 Июня 2017

"Партия роста" определилась с кандидатом на должность главы Карелии

По теме

Парфенчиков предложил создавать в Карелии ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств
17.06.17 15:05
Евгений Ульянов выдвинут КПРФ кандидатом на выборы главы Карелии
17.06.17 14:28
"Яблоко" все-таки выдвинет своего кандидата на выборы главы Карелии?
17.06.17 13:58
Все новости
Загрузка...

Елена Гнетова выдвинута кандидатом на выборы главы Карелии от "Партии роста", передает ТАСС.

Решение о выдвижении Гнетовой принято сегодня в Москве.

"Партия роста", которую возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, в субботу на съезде выдвинула кандидатов на выборах глав регионов в Карелии, Томской и Рязанской областях. Согласно итогам тайного голосования, озвученным на съезде, кандидатом на пост главы Карелии стала уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Гнетова", - говорится в сообщении ТАСС.

"Партия роста" стала пятой партией, которая выдвинула своего кандидата на должность главы Карелии. Ранее это сделали "Родина", "Патриоты России", "Единая Россия" и КПРФ.

Губернаторские выборы пройдут в Карелии 10 сентября. 

По теме

Парфенчиков предложил создавать в Карелии ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств
17.06.17 15:05
Евгений Ульянов выдвинут КПРФ кандидатом на выборы главы Карелии
17.06.17 14:28
"Яблоко" все-таки выдвинет своего кандидата на выборы главы Карелии?
17.06.17 13:58
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Пoлитичeский Обopзевaтeль
2017-06-17 20:40:30
Кто это?)
rac
2017-06-17 20:39:53
Партия Роста уже доросла разве? Думается, что ей еще расти и расти. Хотя и вырасти могут не дать.
Гарик
2017-06-17 20:29:47
Как же она собирается идти против того кто ее назначает на должность?? Обозначиться захотелось . Ну НУ.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии

Аналитика

16.06.2017 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 2
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 8
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 4
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 11
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 4
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Дон Кихот
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Очень плохие девчонки
Тачки 3
детям
Весь этот мир
Он и Она
Чудо-Женщина
Нелюбовь
Орбита 9
Одаренная
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»