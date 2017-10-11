Пассажир пострадал в протараненном в Петрозаводске автомобиле

В карельской столице столкнулись два автомобиля, пострадал пассажир, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Во вторник в 18.25 около дома №11 по Комсомольскому проспекту водитель Volkswagen Passat отвлёкся от управления и врезался в остановившуюся Toyota RAV4.

В ДТП получил травмы 50-летний пассажир немецкой иномарки. Его доставили в больницу.