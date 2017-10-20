Пассажиров "Ласточки" на маршруте "Санкт-Петербург – Петрозаводск" стало больше

Железнодорожники связывают это с увеличением числа туристов.

Пассажиропоток в "дневных" поездах на маршруте Санкт-Петербург – Петрозаводск с начала года вырос, сообщает официальный сайт РЖД.

Количество пассажиров, перевезенных в поездах "Ласточка", составило более 281 тыс. человек, что на 9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Рост пассажиропотока между городами достигнут за счет увеличения количества туристов, приезжающих в Карелию, а также за счет расширения деловых связей между городами. В значительной степени этому способствовало объединение усилий Федеральной пассажирской компании, Октябрьской железной дороги и правительства Республики Карелия.

Напомним, что между Петрозаводском и Санкт-Петербургом "зеркально" курсируют утренние и вечерние поезда "Ласточка", которые делают остановки в Волховстрое, Лодейном Поле и Свири. Время в пути составляет менее 5 часов.