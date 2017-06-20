Пассажирский теплоход с туристами сел на мель в Карелии

Пассажирский теплоход "Александр Попов" сел на мель в Беломорском районе Карелии.

Как рассказал "Столице на Онего" источник в экстренных службах, теплоход сел на мель 20 июня в 02.30 сел на 1275 км ББК между 11-м и 12-м шлюзами на территории Сегежского района. На судне находятся 137 пассажиров.

В настоящее время идет эвакуация людей.

После этого теплоход будут снимать с мели.