Патриарх Московский всея Руси Кирилл прибудет 10 июля в Карелию.

Как пишет РИА Новости, в понедельник, 10 июля, патриарх Кирилл прибудет на Валаам, где проведет заседание попечительского совета по восстановлению Валаамского монастыря и откроет памятник святому равноапостольному князю Владимиру. В день основателей обители, преподобных Сергия и Германа Валаамских, 11 июля патриарх совершит богослужение в Спасо-Преображенском соборе монастыря.

Кроме этого, 12 июля - в день памяти апостолов Петра и Павла, глава Русской церкви, по традиции, совершит богослужение в соборе Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.