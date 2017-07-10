Патриарх Кирилл призвал восстанавливать Валаамский монастырь с осторожностью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал развивать монастырскую инфраструктуру на Валааме с большой осторожностью и осуществлять строительные работы с учетом духовной и эстетической стилистики этого исторического архипелага в Ладожском озере.

Предстоятель Русской православной церкви в понедельник провел заседание попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, в начале которого поделился своими впечатлениями после посещения одной из строек, пишет "Интерфакс".

"Каждое новое строительство в таких местах, как Валаам, исполнено значительного риска. Потому что все то, что здесь создавалось, все очень органично, все проистекало из глубочайшего благочестия людей, сюда приезжали для того, чтобы души спасать. И поэтому все постройки были духовно ориентированы, они были ориентированы на монашеский образ жизни", - сказал патриарх.

По его словам, очень важно, чтобы новые постройки, которые действительно необходимы, "осуществлялись именно в этой духовной и эстетической стилистике, чтобы не было ничего, что бы вносило диссонанс - ни эстетический диссонанс, ни тем более духовный". "Очень важно, чтобы ревность наших благочестивых мирян все-таки реализовывалась с учетом существующей традиции, чтобы нам не навредить нашими новыми постройками", - отметил патриарх.

Он констатировал, что на Валаам с каждым годом приезжает все больше паломников, и люди едут сюда "не только отдохнуть, но и набраться духовных сил".

"Поэтому мы должны развивать монастырскую инфраструктуру, но с большой осторожностью", - добавил предстоятель.

Он сообщил, что посещение скитов Валаама - как действующих, так и строящихся - оставило у него "очень хорошее впечатление", хотя "некоторые замечания были сделаны".

Возникновение Валаамского монастыря на островах Ладожского озера в Карелии, именовавшегося в прошлом "Северным Афоном", относится к первым векам христианства на Руси. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь является ставропигиальным - подчиненным непосредственно патриарху. Предстоятель посещает его ежегодно. Попечительский совет по восстановлению Валаамского монастыря был создан в 2002 году по благословению патриарха Алексия II.