Патриарх Кирилл сравнил законы об однополых браках с фашистскими
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетовал, что в некоторых странах ныне стали приниматься законы, которые "порывают с нравственной природой человека, с совестью – это законы о так называемых гомосексуальных парах".
"Почему люди так восстали против? По той же причине, по которой восставали против фашистских законов и законов апартеида", - цитирует патриарха "Интерфакс".
По мнению главы РПЦ, "когда законодательство разрывает связь с нравственностью, оно перестает быть законодательством, приемлемым для людей", и "вызывает протесты, миллионные демонстрации во Франции".
"Они голосовали только против того, что четыре или пять человек в Сенате решили судьбу этих ужасных законов. Несколько человек выиграли голосование, и всю страну заставили жить по новым законам, забыть, что такое папа и мама, говорить "родитель номер один", "родитель номер два", - напомнил патриарх Кирилл.
По мнению предстоятеля, "это и есть результат акцента на свободу при полном игнорировании нравственности".
"Если мы хотим быть свободными людьми, если мы хотим строить реально свободное общество, мы никогда не должны разрывать свободу и нравственную ответственность", - убежден патриарх.
Он считает, что законы, противоречащие нравственным принципам, не могут считаться обязательными.
"Если закон порывает свою связь с нравственностью, он перестает быть для человека обязательным", - сказал патриарх в понедельник, выступая в Бишкекском университете.
По словам главы РПЦ, "все законы вторичны по отношению к нравственности", и "если законы, которые принимает то или иное общество, расходятся с нравственными принципами, которые формируют голос совести, то такие законы мы называем несправедливыми".
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