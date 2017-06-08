Патрушев поздравил жителей Карелии с Днем Республики

Председатель Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в письме на имя врио главы республики поздравил всех жителей региона с 97-летием образования Республики Карелия.

В письме, в частности, отмечается:

"Стараниями многих поколений жителей в республике построены прекрасные города, создана инфраструктура промышленности и сельского хозяйства, сохраняется экологически чистая природа. Возрождаются памятники истории и культуры, которыми гордятся не только жители региона, но и все почитатели самобытной культуры. Все это является залогом дальнейшего развития и процветания Карелии.

Но главным богатством Республики всегда были и остаются ее трудолюбивые, талантливые, стойкие и целеустремленные жители.

Для Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия очередная годовщина Дня Республики – это дополнительный повод для анализа итогов проделанной работы и уточнения задач, связанных с подготовкой к предстоящему 100-летнему юбилею.

Принятые Государственной комиссией решения направлены на поступательное комплексное развитие Карелии, улучшение качества жизни ее населения.

Уверен, что Республика Карелия впишет еще немало ярких страниц в историю России, внесет достойный вклад в укрепление ее могущества и процветания как основы национальной безопасности Российской Федерации".