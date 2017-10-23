Печально завершилась для жителя Карелии прогулка с рецидивистом

В Калевальском районе местный житель, выпив лишнего, лишился техники и личных вещей, сообщил в МВД Карелии.

В дежурную часть ОМВД России по Калевальскому району обратился местный житель с сообщением о краже имущества. Он пояснил, что встречался с приятелями, но не рассчитал дозу алкоголя. Как оказался дома – вспомнить не мог, но из квартиры исчезли ноутбук, мобильный телефон, а с руки – часы.

Оперативникам мужчина мог назвать лишь пару фамилий тех, с кем проводил вечер.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 55-летний гражданин. Как выяснили полицейские, он вызвался помочь проводить подвыпившего односельчанина, но, когда оказался в квартире, решил похитить ценное имущество.

Похищенная техника и наручные часы были обнаружены.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.