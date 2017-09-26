Педагог из Петрозаводска поборется за звание "Учитель года России"

Учитель английского языка школы №2 Петрозаводска Надежда Агеева представляет Карелию на конкурсе "Учитель года России – 2017", сообщает Минобразования республики.

В это воскресенье в Сочи состоялось торжественное открытие всероссийского конкурса "Учитель года России-2017". Нашу республику в финале конкурса представит учитель английского языка школы №2 Петрозаводска Надежда Агеева, которая в этом году была признана учителем года Карелии.

Участниками всероссийского конкурса стали педагоги из всех 85 субъектов РФ.

"Конкурсантам предстоит пройти несколько испытаний: "Методический семинар", "Урок", "Мастер-класс", "Педагогический совет", "Образовательный проект". Пять лучших участников в последний день испытаний примут участие в круглом столе образовательных политиков с министром образования Ольгой Васильевой", - рассказали в министерстве.

Конкурсные испытания будут транслироваться онлайн на сайте "Учительской газеты". Завершится учительский марафон 5 октября в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. Там состоится праздничный концерт, посвященный Дню учителя, и торжественная церемония награждения финалистов и нового обладателя титула "Учитель года России-2017".