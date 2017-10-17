Педофила в Карелии отправили в колонию на 13 лет

В Карелии вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По данным СК, местный житель признан виновным в совершении 11 эпизодов преступлений по ст. 132 УК РФ ("иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей до 14 лет"), ч. 2 ст. 242 УК РФ (публичная демонстрация порнографических материалов среди несовершеннолетних).

Следствием и судом установлено, что в период с 2011 года по 2012 год и с 2015 года по 2016 год подсудимый совершил в отношении трех несовершеннолетних детей, которых приглашал к себе домой, иные действия сексуального характера.

Приговором суда мужчина отправлен в колонию строгого режима на 13 лет 4 месяцев, рассказали в управлении СК РФ по Карелии.