Пенсии в России будут расти в течение трех лет

С 1 января 2018 года страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы на 3,7%.

В 2019 и 2020 годах размер индексации будет уточняться по фактической инфляции за предыдущий год. Сейчас в проекте бюджета ПФР заложена индексация страховых пенсий в 2019 и 2020 годах по прогнозной инфляции 4%.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".