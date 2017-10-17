13:28, 17 Октября 2017
Пенсии в России будут расти в течение трех лет
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С 1 января 2018 года страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы на 3,7%.
В 2019 и 2020 годах размер индексации будет уточняться по фактической инфляции за предыдущий год. Сейчас в проекте бюджета ПФР заложена индексация страховых пенсий в 2019 и 2020 годах по прогнозной инфляции 4%.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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