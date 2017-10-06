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Новости. Экономика
13:18, 06 Октября 2017

Пенсия в России может вырасти до 21 тыс рублей к 2030 году

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Минтруд страны прогнозирует, что размер пенсий к 2030 году, согласно пенсионной стратегии, должен достигнуть более чем 21 тысячи рублей.

Размер пенсии должен достигнуть 2,5 прожиточного минимума пенсионера к 2030 году, прогнозирует федеральный Минтруд. По данным Пенсионного фонда России, прожиточный минимум пенсионера составляет 8540 рублей.

Достичь указанных показателей будет весьма сложно, полагают эксперты, комментарии которых опубликованы в материале Агентства экономической информации "Прайм".

"Сейчас коэффициент порядка 1,55. Если корзина потребления в прожиточном минимуме будет дорожать темпами порядка целевой инфляции (4%), к 2025 году он составит порядка 11,5 тыс. рублей. Чтобы средняя пенсия превышала его в 2,5 раза, индексация за оставшиеся 8 лет должна быть на уровне около 10% в год", - заявил изданию эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Более подробные рассуждения о будущей пенсии читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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циник
2017-10-06 14:23:39
Дебилы, мля. https://lenta.ru/news/2017/10/06/mujskaya_smertnost/
User
2017-10-06 13:41:46
Минтруд не знает, что теперь пенсия считается не в рублях, а в баллах?! Лучше бы спрогнозировали, как к 2030 г. вырастут цены! Хотя и тут ведь наврут, мирдверьмячи!
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