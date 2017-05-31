Новости. Криминал
10:18, 31 Мая 2017

Пенсионер в Карелии набросился с ножом на именинника, заговорившего о вреде алкоголя

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В Карелии предстанет перед судом 61-летний житель Лоухского района, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровья своему знакомому.

Преступление было совершено во время застолья в декабре 2016 года, в день рождения 62-летнего потерпевшего.

"Именинник стал высказывать хозяину квартиры претензии по поводу пагубного употребления алкоголя, выражаясь при этом в его адрес нецензурной бранью. Не сдержавшись, обвиняемый нанес обидчику удар кухонным ножом в грудную клетку", - рассказали в карельской прокуратуре.

Отмечается, что "истекающий кровью потерпевший продолжительное время оставался без помощи". Но в итоге его обнаружила еще одна гостья, которая в момент совершения преступления сидела в другой комнате. Находившегося без сознания мужчину отвезли в больницу  и "успешно прооперировали".

В отношении предполагаемого злоумышленника возбудили дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

В настоящее время дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, прокуратура района готовит иск о взыскании с обвиняемого в пользу государства средств, затраченных на лечение потерпевшего (более 54 тысяч рублей).

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Комментарии

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Неравнодушный
2017-05-31 10:45:09
Беня, отчасти ты прав, но почему-то всегда забываешь про миллионы людей, которым пить просто неинтересно)
Беня
2017-05-31 10:39:53
Это да: выпивать с анонимно-зашитыми алкашами это ошибка. Ты ему говоришь "твое здоровье, дорогой" и в ответ на теплейшие пожелания слышишь как тебя тебя (вместе с матушкой) склоняют по падежам :) :)
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