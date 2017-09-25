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Новости. Общество
10:56, 25 Сентября 2017

Пенсионерам Петрозаводска помогут оформить загранпаспорт

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Акция "60+" будет приурочена к Дню пожилого человека.

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Карелия проводит акцию "60 +". Сотрудники подразделения в специально отведенное время будет вести прием лиц, достигших возраста 60 лет, и старше, желающих оформить заграничные паспорта. Акция пройдет с 15 до 17 часов по адресу: город Петрозаводск, проспект А.Невского, 17, 1 этаж, кабинет № 4,

Заявителям необходимо иметь при себе следующие документы: заполненная анкета-заявление (для получения паспорта нового поколения – в 1 экземпляре, для получения паспорта старого образца – в 2 экземплярах); паспорт гражданина РФ; реквизиты документа об оплате госпошлины в размере 3500 рублей (за паспорт нового поколения сроком действия 10 лет) или 2000 рублей (за паспорт старого образца сроком действия на 5 лет); заграничный паспорт, выданный ранее (при наличии и если срок его действия не истек).

Следует обратить внимание на то, что фотографирование на заграничный паспорт нового поколения будет происходить непосредственно во время приема документов. Для оформления паспорта старого образца необходимо предоставить 3 фотографии.

Пожилым людям, которым будет затруднительно заполнить заявление, сотрудники полиции окажут помощь.

Подробно ознакомиться с перечнем документов, образцами заполнения бланков, а также скачать бланки для заполнения можно на сайте ГУВМ МВД России или Едином портале госуслуг.

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Комментарии

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кир
2017-09-25 11:13:50
Только бы уехали с глаз долой.
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