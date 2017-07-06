12:11, 06 Июля 2017
Пенсионерка из Прионежья осталась без постельного белья
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Полицейские раскрыли обстоятельства кражи в поселке Прионежья, сообщает МВД Карелии.
По данным ведомства, женщина обратилась в полицию, сообщив о краже постельного белья на сумму 5,5 тысячи рублей.
Похитительницей оказалась односельчанка потерпевшей, которой приглянулись новые комплекты постельного белья. Женщина дала признательные показания и рассказала, что уже продала комплекты за 300 рублей.
Полиция нашла похищенное, возбуждено уголовное дело по статье УК "Кража".
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