15:31, 26 Июня 2017
Пенсионерка украла продукты из гипермаркета в Петрозаводске, но съесть ничего не успела
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали 70-летнюю петрозаводчанку, которая вынесла сумку продуктов из магазина.
Целую сумку продуктов питания вынесла гражданка 1947 года рождения из гипермаркета "Лента" по ул. Ленинградской.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, 24 июня около 9 утра сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал экстренного вызова полиции, прибыв на место они выяснили, что женщина пронесла в сумке товара на значительную сумму не оплатив его, а именно: форель (2 шт), масло сливочное (2 шт), колбаса, окорок, голень куриная, сосиски, рулька свиная.
Гражданка была задержана и доставлена в Отдел полиции. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение.
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