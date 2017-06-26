Пенсионерка украла продукты из гипермаркета в Петрозаводске, но съесть ничего не успела

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 70-летнюю петрозаводчанку, которая вынесла сумку продуктов из магазина.

Целую сумку продуктов питания вынесла гражданка 1947 года рождения из гипермаркета "Лента" по ул. Ленинградской.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, 24 июня около 9 утра сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал экстренного вызова полиции, прибыв на место они выяснили, что женщина пронесла в сумке товара на значительную сумму не оплатив его, а именно: форель (2 шт), масло сливочное (2 шт), колбаса, окорок, голень куриная, сосиски, рулька свиная.

Гражданка была задержана и доставлена в Отдел полиции. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение.