16:47, 30 Июня 2017
Пенсионерка в Петрозаводске зарезала знакомую
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В суд поступило уголовное дело в отношении пенсионерки, обвиняемой в убийстве знакомой, сообщается на сайт инстанции.
В Петрозаводский городской суд поступило уголовное дело в отношении пенсионерки, обвиняемой в убийстве.
Как следует из материалов дела, пенсионерка в апреле текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания, в ходе ссоры со своей знакомой нанесла ей два удара ножом в грудь, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.
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