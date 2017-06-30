Пенсионерка в Петрозаводске зарезала знакомую

В суд поступило уголовное дело в отношении пенсионерки, обвиняемой в убийстве знакомой, сообщается на сайт инстанции.

В Петрозаводский городской суд поступило уголовное дело в отношении пенсионерки, обвиняемой в убийстве.

Как следует из материалов дела, пенсионерка в апреле текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания, в ходе ссоры со своей знакомой нанесла ей два удара ножом в грудь, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.