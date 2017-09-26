Пенсионерке в Петрозаводске насчитали 1,5 млн рублей долга за электричество

Беспрецедентный счет выставили энергетики пенсионерке из Петрозаводска. Она получила счет на сумму более 1,5 млн рублей из-за того, что неверно снимала показания счетчика в течение 15 лет.

В мае 2017 года жительница Петрозаводска Елена Андрианова получила счет за свет, в котором содержалась цифра 1 миллион рублей 607 тысяч 263 рубля 22 копейки. Счет выставила компания "Энергокомфорт. Карелия". Коммунальщики утверждают, что в течение неопределенного периода времени горожанка ошибочно снимала показания счетчика, а если быть точнее, - записывала показания из пяти цифр, упуская из расчетов шестую. Этот факт десятикратно увеличил счета пенсионерки после произведенного коммунальщиками перерасчета.

Елена Андрианова живет в частном доме, помещения которого на данный момент обесточены за долги. Петрозаводчанка утверждает, что все 15 лет, которые она проживает в собственном доме, она всегда исправно платила по счетам.

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