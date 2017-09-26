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Новости. Общество
09:32, 26 Сентября 2017

Пенсионерке в Петрозаводске насчитали 1,5 млн рублей долга за электричество

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Беспрецедентный счет выставили энергетики пенсионерке из Петрозаводска. Она получила счет на сумму более 1,5 млн рублей из-за того, что неверно снимала показания счетчика в течение 15 лет.

В мае 2017 года жительница Петрозаводска Елена Андрианова получила счет за свет, в котором содержалась цифра 1 миллион рублей 607 тысяч 263 рубля 22 копейки. Счет выставила компания "Энергокомфорт. Карелия". Коммунальщики утверждают, что в течение неопределенного периода времени горожанка ошибочно снимала показания счетчика, а если быть точнее, - записывала показания из пяти цифр, упуская из расчетов шестую. Этот факт десятикратно увеличил счета пенсионерки после произведенного коммунальщиками перерасчета.

Елена Андрианова живет в частном доме, помещения которого на данный момент обесточены за долги. Петрозаводчанка утверждает, что все 15 лет, которые она проживает в собственном доме, она всегда исправно платила по счетам.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Судья
2017-09-26 10:24:38
С одной стороны интересно, откуда в частном доме электричества нагорает на 3500 квт/ч в месяц. Даже если это коттедж, допустим - электрокотел, сауна - самые большие потребители. Но в любом случае, не больше чем 1000-1500 квт/ч в месяц.
С другой стороны, из месяца в месяц, из года в год "не замечается" одна цифра, я так понимаю, крайняя черная. То есть оплачивается вместо допустим 900 киловатт - 90 киловатт. Вот КАК этого можно не заметить потребителю?
Leopol'd
2017-09-26 10:16:39
Если женщина регулярно платила, хоть что-то, то уже тупо единичку добавлять нельзя.
skynet
2017-09-26 10:03:39
1607263.22/15=107150.88 рублей в год
107150.88/12=8929.24 рублей в месяц ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ?
кир
2017-09-26 09:58:36
Повторяетесь. Информации ноль. Ходят иногда электрические работники, записывают показания, а потом выставляют завышенные показания, уменьшая сумму общего долга от других потребителей. Мы должны платить. Потом через месяц делают перерасчет. Нам это надо?
SquareIronBox
2017-09-26 10:38:11
кир, не должны, мне так и сказали когда пришел ответственный работник и накинул мне 1к киловатт своим косым глазом. пошел писать заявление, сказали - сейчас не плати, к вам снова придет наш сотрудник снимет показания и сделаем перерасчет в новом квитке. В новом квитке было все то-же самое, видимо приходил все тот же косоглазенький сотрудник. Пришлось идти повторно. Все это время не платил до выставления нормального счета.
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