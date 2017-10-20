14:51, 20 Октября 2017
Пенсионерку из Карелии "развели" на 123 тыс. рублей
По теме
Загрузка...
Пожилая жительница Петрозаводска лишилась 123 тыс. рублей после телефонного звонка.
Как установили полицейские, на домашний телефон 70-летней пенсионерки поступил звонок от мужчины. В процессе общения петрозаводчанка сама назвала имя дальнего родственника, чтобы уточнить, с ним ли она говорит.
Неизвестный подтвердил, что это он и тут же огорошил абонентку сообщением о том, что у него якобы произошли большие неприятности и срочно нужны деньги.
После этого женщина перевела 123 тыс. рублей на счет, продиктованный по телефону.
Лишь время спустя она уточнила у членов семьи, как обстоят дела. Так выяснилось, что дальние родственники в реальности не просили денег, рассказали в МВД по Карелии.
По теме
Выбор читателей
16.10.2017, 19:10
19.10.2017, 21:30
16.10.2017, 09:18
16.10.2017, 12:10
16.10.2017, 09:41
Аналитика
Сегодня 11:09
Тема недели
Сторона защиты попросила полностью оправдать Девлета Алиханова, так как в его деле нет ни состава, ни события преступления.
Сегодня 10:25
18.10.2017 14:32
16.10.2017 09:18
Чтиво
16.10.2017 11:12
Личное мнение
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
06.10.2017 11:54
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Вы пойдете в кино на "Матильду"?
Комментарии