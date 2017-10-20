Пенсионерку из Карелии "развели" на 123 тыс. рублей

Пожилая жительница Петрозаводска лишилась 123 тыс. рублей после телефонного звонка.

Как установили полицейские, на домашний телефон 70-летней пенсионерки поступил звонок от мужчины. В процессе общения петрозаводчанка сама назвала имя дальнего родственника, чтобы уточнить, с ним ли она говорит.

Неизвестный подтвердил, что это он и тут же огорошил абонентку сообщением о том, что у него якобы произошли большие неприятности и срочно нужны деньги.



После этого женщина перевела 123 тыс. рублей на счет, продиктованный по телефону.

Лишь время спустя она уточнила у членов семьи, как обстоят дела. Так выяснилось, что дальние родственники в реальности не просили денег, рассказали в МВД по Карелии.