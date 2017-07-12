Пенсионерку ограбили в центре Петрозаводска

На улице Льва Толстого злоумышленник выхватил из рук 70-летней женщины сумочку и скрылся.

Как сегодня рассказали в карельском МВД, преступление было совершено 11 июля.

"70-летняя женщина пояснила, что вечером у дома на улице Льва Толстого неизвестный выхватил у нее из рук сумочку и скрылся. В сумке хранился мобильный телефон", - отметили в ведомстве.

Дежурные экипажи получили ориентировку, и спустя несколько часов предполагаемого злоумышленника удалось задержать.

"На улице Калинина сотрудниками ГИБДД был обнаружен схожий по приметам 40-летний мужчина. При виде полицейских он попытался скрыться, но был задержан", - отметили в МВД.

Потерпевшая уже опознала задержанного, телефон ей возвращен.

Возбуждено дело по ч.1 ст. 161 УК РФ.