Пенсионерку ограбили в центре Петрозаводска

18:40, 12 Июля 2017
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На улице Льва Толстого злоумышленник выхватил из рук 70-летней женщины сумочку и скрылся.
Как сегодня рассказали в карельском МВД, преступление было совершено 11 июля.
"70-летняя женщина пояснила, что вечером у дома на улице Льва Толстого неизвестный выхватил у нее из рук сумочку и скрылся. В сумке хранился мобильный телефон", - отметили в ведомстве.
Дежурные экипажи получили ориентировку, и спустя несколько часов предполагаемого злоумышленника удалось задержать.
"На улице Калинина сотрудниками ГИБДД был обнаружен схожий по приметам 40-летний мужчина. При виде полицейских он попытался скрыться, но был задержан", - отметили в МВД.
Потерпевшая уже опознала задержанного, телефон ей возвращен.
Возбуждено дело по ч.1 ст. 161 УК РФ.
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