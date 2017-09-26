Пенсионеры Карелии смогут бесплатно слетать на юг

Осенью этого года неработающие пенсионеры Республики Карелия могут слетать на юг бесплатно благодаря заключению государственного контракта на оказание услуг по перевозке пенсионеров с авиакомпанией "Сибирь".

Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Пенсионер, пожелавший бесплатно слетать на юг, должен получить в Пенсионном фонде специальные талоны на воздушный транспорт, которые затем будут обменены на авиабилеты.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".