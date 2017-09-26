15:19, 26 Сентября 2017
Пенсионеры Карелии смогут бесплатно слетать на юг
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Осенью этого года неработающие пенсионеры Республики Карелия могут слетать на юг бесплатно благодаря заключению государственного контракта на оказание услуг по перевозке пенсионеров с авиакомпанией "Сибирь".
Об этом сообщает сайт регионального правительства.
Пенсионер, пожелавший бесплатно слетать на юг, должен получить в Пенсионном фонде специальные талоны на воздушный транспорт, которые затем будут обменены на авиабилеты.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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