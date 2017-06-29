Пенсионеры Петрозаводска смогут бесплатно поучиться

Для этого им нужны гарантии работодателя.

Центр занятости населения города Петрозаводска сообщает незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, о возможности пройти профессиональное обучение по направлению органов службы занятости населения (бесплатно).

Для направления на обучение необходимо обратиться в Центр занятости и предоставить следующие документы: паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, документ об образовании, гарантийное письмо от работодателя (о готовности принять незанятого пенсионера на работу после окончания профессионального обучения).

Подробную информацию о перечне профессий (специальностей) и программ профессионального обучения можно получить по адресу: ул. Мерецкова, 14, каб. № 202 или по тел. 59-26-19.