14:22, 18 Октября 2017
Пенсионный фонд Карелии предложил пенсионерам созвониться по "Скайпу"
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Карельское отделение ПФР организует консультации в "Скайпе" для своих клиентов.
В среду, 18 октября, с 16 до 17 часов жители республики могут позвонить по "Скайпу" в любой территориальный орган Пенсионного фонда Карелии и задать интересующий вопрос.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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