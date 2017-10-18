Пенсионный фонд Карелии предложил пенсионерам созвониться по "Скайпу"

Карельское отделение ПФР организует консультации в "Скайпе" для своих клиентов.

В среду, 18 октября, с 16 до 17 часов жители республики могут позвонить по "Скайпу" в любой территориальный орган Пенсионного фонда Карелии и задать интересующий вопрос.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".