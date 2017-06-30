Пенсионный фонд рассчитал размер пенсий к 2020 году

Размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров через три года возрастет до 15,5 тысячи рублей.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Александр Куртин.

"Среднегодовой размер страховой пенсии по старости увеличится к 2020 году до 14,9 тыс. рублей против 13,2 тыс. рублей в 2016 году или в 1,13 раза. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится к 2020 году до 15,5 тыс. рублей", — сказал Куртин.

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