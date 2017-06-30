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16:20, 30 Июня 2017

Пенсионный фонд рассчитал размер пенсий к 2020 году

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Размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров через три года возрастет до 15,5 тысячи рублей.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Александр Куртин.

"Среднегодовой размер страховой пенсии по старости увеличится к 2020 году до 14,9 тыс. рублей против 13,2 тыс. рублей в 2016 году или в 1,13 раза. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится к 2020 году до 15,5 тыс. рублей", — сказал Куртин.

Подробности – по ссылке.

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Комментарии

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deep
2017-06-30 16:33:12
Стоимость жизни за 1 год увеличивается в 1,25 раза и к 2020 году, если Кудрин будет иметь право слова говорить, подорожает почти в 2 раза, а пенсия в 1,13 раза. Т.е по факту реальная пенсия уменьшится в 1,8 раза.
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