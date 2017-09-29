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Новости. Общество
12:31, 29 Сентября 2017

Пенсионный фонд рассказал, где в Карелии самые высокие и самые низкие пенсии

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В преддверии Дня пожилого человека опубликованы статистические данные.

Как сообщили в Отделении Пенсионного фонда по Карелии, в нашей республике проживает 242 тысячи пенсионеров, включая почти 4 тысячи военнослужащих, получающих страховую пенсию. Средний возраст пенсионера получателя страховой пенсии в республике составляет 64 года у мужчин и 65 лет - у женщин.

Более 185 тысяч получателей пенсии живут в городах Карелии (76,5%), 56 тысяч – в сельской местности.

Наибольшее количество пенсионеров республики получают страховую пенсию – это 226 тысяч человек. Средний размер страховой пенсии по старости составляет 16 703 рубля, при этом самый высокий средний размер пенсии в Костомукше – 18 054 рубля, самый низкий – в Пудожском районе – 15 355 рублей.

55 тысяч пенсионеров в Республике Карелия (23%) продолжают работать.

Пенсионеров старше 80-летнего возраста в Карелии - 21 тысяча человек, 81 % из них - женщины. 20 пенсионеров в регионе перешагнули 100-летний рубеж. Самая старшая долгожительница отмечает в этом году свой 103-й день рождения, мужчина - долгожитель - 100-летний.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-09-29 12:41:54
Забавная статистика. Вопрос надо ставить не где, а у кого. Баба Валя, я правильно сказал?
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