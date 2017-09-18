Пенсионный фонд разъяснил предпринимателям Карелии, как им получить "северную" пенсию

Отделение Пенсионного фонда в Карелии ответило на многочисленные обращения предпринимателей, интересующихся назначением пенсий с учетом северного стажа работы.

Из пояснений Пенсионного фонда следует, что в трудовой стаж включаются периоды осуществления предпринимательской деятельности, за которые были уплачены страховые взносы.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".